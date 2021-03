Zodiaco, tendi a spendere molti soldi? Potrebbe dipendere dal tuo segno

Alcune persone tendono a spendere soldi in maniera compulsiva e superficiale, non riuscendo proprio a risparmiare: scopriamo quali segni zodiacali rientrano in questa categoria

Secondo gli astrologi c’è un filo sottile che lega alcuni segni zodiacali a una particolare caratteristica: quella di gestire male i propri soldi. O meglio, di gestirli in maniera forse troppo superficiale preferendo al risparmio l’acquisto compulsivo. Esistono persone che proprio non riescono a preservare il proprio denaro per eventuali investimenti e questo sembra avvenire in particolare a determinati segni zodiacali. Scopriamo quali.

I segni zodiacali che spendono più soldi

Le stelle parlano chiaro: l’Ariete rientra senza dubbio nella categoria di segni zodiacali che risultano avere un problema con la gestione del soldi. Si tratta infatti di un segno che ama la vita e soprattutto sembra preferire una filosofia “carpe diem”. Ogni giorno va vissuto al massimo delle sue potenzialità e rimandare qualcosa non fa per lui. Questo discorso vale anche per gli acquisti. L’Ariete non riesce proprio a frenarsi dinnanzi a qualcosa che vuole e non si pone il problema di poter sperperare il proprio denaro. Desidera qualcosa? Lo avrà.

Un altro segno che soffre di questo “problema” è il Cancro. Non solo non bada -letteralmente- a spese, ma nel caso in cui si trovasse in difficoltà riuscirebbe comunque a trovare il modo per ottenere quello su cui ha messo gli occhi. Lo stesso accade nel caso del Leone che cade spesso in trappola. La sua ossessione verso l’estetica e l’insicurezza provata in alcuni casi lo portano a voler sempre essere all’altezza degli standard che si è prefissato. Questo significa che non riesce a non spendere soldi in modo eccessivo, cercando sempre di acquistare l’ultimo capo alla moda o la migliore tecnologia in circolazione.

Infine troviamo anche il segno della Bilancia che a differenza dei sopracitati per lo meno riesce a controllarsi di più. Questo significa che se proprio non riesce a ottenere qualcosa tenterà di farsene una ragione senza cadere nell’ossessione. Questo non significa che non spenda comunque in modo compulsivo i propri soldi. Il risparmio non è qualcosa che la Bilancia concepisce.