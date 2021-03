Shaila Gatta in pigiama, il VIDEO che dimostra la sua sensualità

Shaila Gatta in una versione casalinga che piace tanto: pantalone a vita bassa e maglione scollato. L’easy che seduce!

Come ormai di consueto, Shaila Gatta anche oggi propone un nuovo video della sua rubrica SHAYLINKA’S CURIOSITY NEW EPISODE 💡⠀affrontando un tema particolare quale la pazienza. Dall’etimologia del termine ad oggi, spiega il significato che la pazienza assume giorno dopo giorno, non senza fare un riferimento all’ultimo anno. L’outfit è easy, almeno così è come lo definisce la diretta interessata: pantalone rosa – si tratta del sotto del pigiama a tema Disney – morbido e a vita bassa a cui ha abbinato un maglione corto ma largo e davanti con dei bottoni. La mise consente – ancora una volta – di ammirare la fisicità scolpita di Shaila, che non stanca mai. Il video è molto apprezzato e nonostante sia stato pubblicato da poco, ha riscosso tanto successo; tra i commenti si legge Grazie maestra per questa lezione 😜 ed altre frasi dal medesimo tenore. In effetti, Shaila è come sempre graziosa.

Shaila Gatta, vittima di body shaming? Lei risponde così

Nonostante la bellezza e la simpatia, Shaila Gatta è stata proprio nelle ultime ore protagonista di un attacco di body shaming sui social. In un video postato su Instagram durante la corsetta quotidiana, qualcuno avrebbe sottolineato la presenza di brufoli sul viso della velina. La Gatta non ci sta e risponde alle insinuazioni che sono state fatte nei suoi confronti, specificando che i brufoli non sono una mostruosità ma fa parte dell’essere umano e bisogna rispettarli.

Stare bene con i nostri disagi ci aiuta a farceli vedere da un punto di vista migliore…questo il commento a caldo di Shaila.