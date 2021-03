Silvia D’Avenia, primavera alle porte: mini dress e gambe favolose – FOTO

Per l’influencer Silvia D’Avenia è arrivata la primavera, il look che fa impazzire i fan su Instagram: bellezza indescrivibile

Capelli color miele, occhi da cerbiatto, viso delicato e fisico scolpito: stiamo parlando di Silvia D’Avenia, una delle influencer più seguite. Il suo account Instagram vanta 254 mila follower, ai quali offre spesso le sue magnifiche curve e i lineamenti romantici che caratterizzano il suo fascino aureo.

Ma oltre al fisico perfetto c’è di più, Silvia è una bellezza senza dubbio riconoscibile tra le altre, dotata di tratti unici ed inconfondibili. Questa è la carta del suo successo, destinato ad aumentare.

LEGGI ANCHE–> Karina Cascella naso a naso con qualcuno di speciale, che tenerezza-FOTO

Silvia D’Avenia, l’outfit che rapisce i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

LEGGI ANCHE–> Cristina Buccino. La scollatura vertiginosa e l’immaginazione corre: una dea – FOTO

La pagina di Silvia D’Avenia è ricca e variopinta di diverse diapositive. La sua è una proposta variegata che non punta solo alla sua esplosiva fisicità, bensì anche a uno stile ben delineato e forte, che la porta a sponsorizzare diversi brand.

Così troviamo dal primo piano che valorizza l’incanto dei suoi lineamenti dolci, lo scatto in bikini che infiamma il social, nonché outfit ricercati che guidano le tendenze, come l’ultimo da lei postato.

L’influencer regala il look su Instagram, composto da un mini dress aderente a valorizzare le forme, abbinato a uno stivaletto in vernice con tacco largo e al biker di pelle, per un tocco rock.

Sul total black stacca la mini borsetta a spalla, bianca e pitonata, nel formato tipico degli anni ’90, periodo che quest’anno torna prepotentemente in tante sfumature della moda. L’abito esibisce le gambe favolose e permette di intuire la meravigliosa silhouette dell’influencer.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

La foto rapisce i fan, che si innamorano della sua figura e non possono fare a meno di ammirarla. Ancora una volta è tripudio di like, e si conferma abile imprenditrice della sua bellissima immagine.