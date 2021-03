Stefania Orlando, una dea: abito attillato esalta curve spettacolari – FOTO

Stefania Orlando ha postato una foto su Instagram in cui sfoggia un abito mozzafiato. Subito è boom di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Brillante, viola e aderentissimo. Con questo abito Stefania Orlando si è mostra nel suo ultimo post su Instagram. Uno scatto in cui è radiosa. Posta su un divano, in abbinamento allo scenico look firmato Elisabetta Franchi, eleganti tacchi color oro. Con la foto la Orlando ha dato il buongiorno a suoi 636 mila follower. La foto è stata pubblicata nell’ambito di un’intervista a Stefania su “Chi magazine”.

“Non finirò mai di ringraziare chi ha creduto in me nel farmi intraprendere il viaggio più interessante che io abbia mai fatto“, le parole postate dalla Orlando seguite dal nome di Alfonso Signorini, taggato nel post. Non mancano anche scatti condivisi nelle storie dal set dello shooting legato all’intervista. Poi Stefania si mostra felice in edicola intenta ad acquistare la copia di giornale. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei suoi fan.

LEGGI ANCHE > Stefania Orlando “In tre è meglio”. Due ospiti speciali e “Je piacerebbe” – FOTO

Stefania Orlando: tra tv, musica e reality

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

LEGGI ANCHE > Dayane Mello nel prato con un bikini che copre poco e niente. Strepitosa – Foto

Terza classifica al Grande Fratello Vip 2020, Stefania Orlando è nata nel 1966 a Roma. Ben presto ha intrapreso la carriera da modella è proprio la sua bellezza ad aver conquistato le passarelle. Dopo il lavoro in un’agenzia immobiliare, la Orlando è emersa nel mondo della spettacolo. Svariati i programmi in cui ha rivestito il ruolo di valletta. La Orlando inoltre ha debuttato nel mondo della musica. Dapprima in un gruppo musicale e poi come solista. Per quanto riguarda la vita sentimentale dopo una lunga relazione con l’attore Andrea Roncato, Stefania si è sposata con Simone Gianlorenzi.

In merito alla recente avventura al GF vip, la Orlandi ha raccontato di aver desiderato di partecipare al reality per far conoscere al pubblico tutti i lati di se stessa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Da subito si è distinta per il suo carattere forte. In svariate occasioni è stata protagonista di scontri con i concorrenti.