Stefano de Martino pazzo d’amore: “Me lo chiede sempre”

Stefano De Martino stravede per suo figlio Santiago che è il fan numero uno del suo programma su Rai 2 e vuole sapere sempre le anticipazioni

Stefano de Martino e Belen sono oggi più lontani che mai. Del resto che le cose si erano spezzate ancora una volta si era capito già l’anno scorso di questi tempi, quando i due hanno passato il lockdown separati. Lui a Napoli per lavoro, lei a Milano con il suo Santiago.

A distanza di un anno nessuna ricucitura del rapporto, anzi. Belen incinta del suo nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese che dice di amare alla follia. Un uomo giovane ma con tanta esperienza già alle spalle e che la rende felice “da quando mi sveglio a quando vado a dormire” ha detto lo showgirl ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

E con Stefano la seconda separazione non è stata facile ha ammesso Belen. “Quando è finita la seconda volta con il papà di Santiago, non è stato come il primo divorzio. Era una morte preannunciata”.

Stefano de Martino, la gioia per il suo Santiago: è il fan numero uno

Dal canto suo Stefano de Martino se ne rimane in silenzio. Di questo grande e tormentato amore non ha mai parlato. Del resto c’è una grande cosa che unisce ancora i due, loro figlio Santiago. Di suo figlio il conduttore ed ex ballerino è pazzo d’amore.

In queste settimane lo vediamo al timone di Stasera tutto è possibile, un programma che suo figlio Santiago ama alla follia. È lo stesso ex di Belen che lo ha rivelato in una intervista a Radiocorriere tv. Ha raccontato che suo figlio riguarda anche tutte le vecchie puntate del programma sulla piattaforma online della Rai e di questo Stefano è molto orgoglioso.

Da bambino qual è si concentra molto sui giochi e sugli ospiti in studio, tralasciando un po’ il papà, ha detto il conduttore ma a lui questo poco importa.

“Quando sono in prova – ha rivelato – mi telefona sempre per sapere quale sia il tema della stanza inclinata” e Stefano da papà è felicissimo che il suo piccolo non veda l’ora di vederlo in tv. Per lui la cosa più importante, tutto il resto fa parte del passato.