Tommaso Zorzi: “Rischio due anni di carcere” poi…

Tommaso Zorzi vittima di uno scherzo de Le Iene: “Mi sono sentito male, ho perso vent’anni di vita. Mi hanno fatto credere che rischiavo due anni di carcere”

Tommaso Zorzi è il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Da influencer a grande personaggio della televisione, Tommaso ha dinanzi a sé una carriera lunga e ricca di successi. Sicuramente è stato una vera e propria scoperta: durante i sei mesi che ha trascorso nella casa ha fatto conoscere la bella persona che è e il grande talento che non sapevamo che avesse. Tra programmi improvvisati condotti da lui e che hanno tenuto incollati i telespettatori allo schermo, Tommaso ha colpito molto i vertici della Mediaset che hanno intenzione di tenerselo stretto. Appena uscito dalla casa, però, ha dovuto fare i conti con i più temibili della televisione: Le Iene.

Tommaso Zorzi e lo spavento su Instagram: “Mi hanno fatto uno scherzo Le Iene”

Tommaso in questi due giorni sui social è apparso molto agitato e provato: proprio un paio di mattine fa, prima di rincontrare Francesco Oppini e Stefania Orlando, ha rivelato di aver avuto davvero un risveglio orribile. Forse ha a che fare con lo scherzo che Le Iene avevano preparato per lui. Oggi è tornato sui social, molto provato e agitato, per rivelare di essere stato vittima di uno brutto scherzo che gli ha fatto perdere vent’anni di vita. Con la complicità incredibile di Sonia Lorenzini, ex concorrente della casa.

“Mi avevano detto che rischiavo due anni di carcere, vi dico solo questo” ha rivelato Tommaso sui social, mentre lasciava il set dove gli era stato organizzato lo scherzo.