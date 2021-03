Uomini e Donne, il favoloso addio alla trasmissione di Riccardo e Roberta

La dama di Uomini e Donne, Roberta, ed il suo calavaliere, Riccardo dicono addio alla trasmissione in modo favoloso: “che emozione!”

L’affiatata coppia di Uomini e Donne, composta dal cavaliere Riccardo Guarnieri e dalla dama Roberta Di Padua, lascia finalmente la trasmissione condotta da Maria De Filippi di comune accordo. A quanto pare la scelta è stata presa dai due felicemente e di comune accordo, dopo aver ponderato a lungo la situazione Riccardo e Roberta hanno pensato di far terminare la loro avventura romantica nel programma per proseguire lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. La decisione però, come alcuni loro ammiratori si aspettavano, è stata ben accolta dai presenti in studio ed una pioggia di petali di rosa li ha poi inondati rendendo l’avvenimento ancor più emozionante, per loro quanto per i telespettatori.

Uomini e Donne, Riccardo e Roberta lasciano insieme la trasmissione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Buonocore❣️ (@riccardoeroberta_official_)

La rivelazione è partita da alcune parole pronunciate in diretta tv dal cavaliere in questione. Riccardo, durante la scorsa puntata andata in onda su Canale 5, ha confessato i suoi sentimenti nei confronti di Roberta una volta per tutte. “Non lo ammettevo, ma già ero innamorata di lei“, ha dichiarato il cavaliere appartenente alla schiera del trono over. Sarebbe inutile, secondo il suo punto di vista, continuare questo percorso quando si sono già trovati. Dunque, pronunciando l’attesa quanto nostalgica frase: “E’ giusto vivercela fuori” – la coppia, guidata dal passo maschile e stavolta sicuro di Riccardo, sancisce definitivamente la loro uscita di scena in un lungo ed appassionato bacio.

Soprattutto in merito agli intricati momenti vissuti durante queste ultime settimane, ed al loro flirt avvenuto in un passato e non troppo lontano dalla cara trasmissione firmata da Mediaset, che sarà fatta un’ultima precisazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @uominiiedonne

A confermare la visione di Riccardo sopraggiungerà anche quella della dama.”Abbiamo avuto un percorso abbastanza lungo”, ha sentenziato infine Roberta. “Di alti e bassi, però io l’ho sempre voluto“, ammette riferendosi al suo corteggiatore, “e sento il desiderio di viverlo fuori da qua“.