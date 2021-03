Wanda Nara, la tuta fatica a contenere le sue curve: esplosiva – FOTO

Wanda Nara e lo scatto allo specchio su Instagram, anche in tuta sfoggia tutta la sua sensualità: bellezza esplosiva

Criticata, amata, chiacchierata, commentata, ma soprattutto ammirata (anche da chi non lo ammette), Wanda Nara è la “bad girl” più famosa del web. Un profilo Instagram da 7,5 milioni di follower, che la dice lunga sul suo successo, in cui condivide dagli scatti di vita quotidiana come moglie e madre, ai più stuzzicanti in cui seduce i fan con la sua incontenibile fisicità.

L’esempio lampante di un messaggio importante, se solo si avesse il desiderio di voltare la prima pagina: una donna può essere tutto e il contrario di tutto, senza precludersi nulla. Non le interessano le regole degli altri, i giudizi ricevuti, spesso aspri, e continua ad essere semplicemente se stessa.

Wanda Nara, seducente anche in tuta

C’è un rapporto di causa effetto inesorabile sull’account della bellissima showgirl: lei posta, Instagram risponde, in totale subbuglio. La foto del suo look in qualche ora ha superato i 140 mila like e prodotto più di 500 commenti. Un fenomeno unico e devastante, Wanda Nara catalizza l’attenzione con il suo corpo mozzafiato.

Si ritrae allo specchio, indossando una semplice tuta grigia, che su di lei ha lo stesso effetto di un abito da sera, con la quale offre l’incredibile profilo, esibendo una silhouette al limite dell’immaginabile. Al look ha abbinato le sneakers in pendant con la borsetta di lusso e occhiali da sole scuri. Come acconciatura ha optato, in linea con il mood sporty, per la coda alta: bastano questi elementi a farle raggiungere la perfezione.

I fan sono in contemplazione mentre elogiano la sua figura generosa e statuaria, che seduce inevitabilmente qualunque spettatore di tale bellezza.