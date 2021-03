Whatsapp: ulteriore aggiornamento in termini di privacy. Cosa si potrà fare

Whatsapp. La piattaforma di messaggistica istantanea fa uno step ulteriore per proteggere la vostra privacy. Di cosa si tratta

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più usata al mondo. Proprietà del colosso Facebook Inc., è ormai uno strumento di uso quotidiano. Tramite essa, non è solo è possibile scambiare messaggi di testo ma anche immagini, video e file audio istantanei, si può condividere la propria posizione, scambiare documenti e informazioni di contatto, sia tra due soli utenti, sia in gruppi più ampi di persone.

Forti concorrenti che stanno prendendo sempre più il sopravvento sono attualmente Telegram e Signal che, pur condividendo le funzioni base, offrono caratteristiche aggiuntive e migliorate (come per esempio la possibilità di impostare un timer per l’autodistruzione dei messaggi che si eliminano da soli una volta visualizzati dal destinatario). Tuttavia, su Whatsapp è in arrivo un metodo innovativo per proteggere la propria privacy. Di cosa si tratta

Whatsapp: annunciata miglioria in termini di privacy

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption. The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it’s not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021



Sul profilo Twitter di WABetaInfo è emersa la notizia secondo cui gli sviluppatori di Whatsapp avrebbero in programma un’importante miglioria in termini di privacy. Gli utenti saranno in grado di proteggere ulteriormente le loro conversazioni impostando in maniera preventiva una password. In questo modo sarà impossibile per terzi che non sono a conoscenza del codice segreto accedere ai backup automatici delle chat, che saranno crittografati.

Sarà un ausilio e una comodità maggiore per gli utenti che, qualora dovessero cambiare dispositivo di utilizzo dell’app di messaggistica, dovranno semplicemente inserire la password per accedere alle conversazioni conservate.

Importantissimo: non dimenticate mai il codice impostato. Whatsapp ha annunciato che sarà impossibile il recupero la chiave d’accesso se verrà richiesto.

Un po’ come nei film di spionaggio dove sentivamo spesso la frase “questo messaggio si autodistruggerà”, Whatsapp sta anche lavorando a una simile funzione, ancora in via di sviluppo, affinché alcuni messaggi possano scomparire nell’arco di 24 ore.