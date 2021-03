L’abito beige più sensuale della Primavera 2021: ce lo mostra Alessia Marcuzzi a Le Iene. Fa perdere la testa a chiunque…

Un’esplosione di sensualità: lunghezza maxi, morbido e con incroci sulle spalle e sui fianchi. L’abito che Alessia Marcuzzi ha indossato nell’ultima puntata de Le Iene è l’arma per distinguersi in questa Primavera 2021.

La moda dell’ultimo anno ha seguito due importantissimi ideali: confort e versatilità. Queste due caratteristiche hanno mosso e reindirizzato le collezioni del 2021 verso un nuovo concept che le vede adattarsi alla comodità che prediligiamo oggigiorno, pur senza rinunciare allo stile e al trend.

Ecco che l’abito di Alessia Marcuzzi fa combaciare tutto ciò che cerchiamo in un outfit: bellezza, sensualità, eleganza ma combinate alla giusta dose di morbidezza, furbizia e adattabilità.

L’icona di stile che conduce il programma di inchieste ha sempre mostrato ai suoi fan la sua passione per la moda che la spinge a ricercare brand e capi particolari.

Dalla sua ultima indagine emerge questo look strepitoso.

Alessia Marcuzzi e l’abito beige più sensuale della Primavera 2021

Firmato Cristopher Esber, l’abito aderente indossato dalla Marcuzzi si caratterizza per una tonalità quasi nude, una lunghezza importante e gli incroci che generano aperture asimmetriche sui fianchi.

Alessia lo abbina a delle pump ton sur ton che slanciano ancora di più la sua silhouette.

Il tessuto morbido dell’abito facilita i movimenti e lo rende tanto fuori dagli schemi quanto perfettamente corrispondente a tutte le tendenze moda Primavera Estate 2021.

Per indossarlo oggi, si può tranquillamente abbinare ad un maxi cardigan. Nella stagione più calda, invece, è perfetto anche su dei sandali per un effetto super casual.

Ebbene, questa chicca è così versatile da essere perfetta sia per everyday outfit che per i nostri pazzi Saturday night.