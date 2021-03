Ambra Angiolini, lo smart working: sopra coperta, sotto il nulla o quasi – FOTO

Ambra Angiolini in posa da smart working su Instagram sfoggia un nuovo look ai capelli e fa sognare i follower

Per Ambra Angiolini è pronta una standing ovation a cielo aperto per aver pubblicato una foto su Instagram, in doppia modalità. Metà lady professional e metè super seducente ammalia il pubblico con un nuovo look che accende lumi di speranze in fondo al cuore di ognuno.

La fiducia e l’ottimismo in generale non mancano mai dalle sue parti. Con la sua fortissima generosità ha sostenuto l’ex marito, Francesca Renga, al Festival di Sanremo. Nelle trepide ore di attesa per il vincitore, Ambra ha aiutato il cantante a raccogliere consensi e favori attorno al suo personaggio sul palco dell’Ariston, pubblicando diversi post di invito al voto.

I fan sono rimasti spiazzati dall’atto di magnanimità dell’attuale moglie di Max Allegri e si sono sbilanciati nel chiederle se fossero tornati finalmente insieme o meno. La risposta dell’attrice è avvenuta dopo poco tempo, spegnendo ogni fiammella di speranza con un “No, ma siamo rimasti una grande famiglia”

Ambra Angiolini, il backstage più bello: la perfezione