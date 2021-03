Il bel gieffino pubblica su Instagram uno scatto in cui mostra tutta la sua bellezza e arriva il commento di una sua coinquilina. Pronta la risposta di Rosalinda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip sembrano essere inseparabili.

I due infatti a parte qualche giorno distanti, quando la bella siciliana è tornata nella sua terra d’origine per far visita alla famiglia, sono stati sempre insieme a Milano, città in cui vivono entrambi.

Oggi Rosalinda, al suo ritorno, ha trovato il fidanzato in stazione con un bellissimo mazzo di rose e nelle sue IG Stories le ha riprese scrivendo: “Perché non è mai impossibile se ci tieni davvero”.

Ma non è l’unica frecciatina che ha mandato la Cannavò…

La frecciatina di Adua contro Stefania Orlando

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

Sotto a questa foto in cui Andrea Zenga si è immortalato in un sexy scatto mostrando il suo addome scolpito, Rosalinda è intervenuta per placare gli animi di un’ ex coinquilina.

Sorprende però che le parole siano arrivate in risposta al complimento che aveva rilasciato Stefania Orlando sotto al post del figlio d’arte.

Le due infatti sono state molto legate fino all’ultimo giorno che sono rimaste recluse nella casa e nessuno si sarebbe mai aspettato la risposta al vetriolo arrivata dalla ex Adua Del Vesco: “Che sei stupendo lo lascio dire pubblicamente agli altri, io te lo dico ogni giorno che sei una persona stupenda, soprattutto dentro e lo faccio guardandoti negli occhi. A buon intenditor poche parole!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Ora ci si chiede il perché di questo attacco pubblico di Rosalinda nei confronti di Stefania. Molti sono i commenti in cui i fans si interrogano su questa risposta. Attendiamo aggiornamenti.