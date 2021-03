Autobus di studenti precipita in un burrone: è una strage

Autobus di studenti coinvolti in un gravissimo incidente. Spaventoso numero di vittime. Tragedia d’immani proporzioni

Sarebbero almeno 27 le vittime accertate di un immane incidente accaduto in Indonesia, nella regione di Giava Occidentale. Un autobus sul quale viaggiava una scolaresca in gita di un istituto superiore islamico e alcuni dei genitori che accompagnavano i ragazzi sarebbe precipitato in un burrone.

Le prime notizie hanno riportato la presenza di almeno 66 persone a bordo del mezzo al momento dell’impatto. Una testimone sopravvissuta all’incidente ha dichiarato che i passeggeri hanno avvertito un forte odore di bruciato e che il conducente non riusciva ad azionare i freni. La donna ha raccontato di essere rimasta bloccata nel proprio posto ma di essere riuscita a mettersi in salvo dopo lo schianto. “Mi sento grata a Dio, anche i miei figli sono salvi” – ha detto.

Sarebbe dunque un guasto meccanico la causa della tragedia. Tuttavia il ministero dei Trasporti ha aperto un’inchiesta per verificare la dinamica dell’accaduto.