Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto in un congelatore: la polizia esclude che possa essersi trattato di un omicidio o di un suicidio.

Aveva solo 15 anni il ragazzo ritrovato senza vita in un congelatore sito nel giardino della nonna. La tragica scoperta è stata fatta da un cugino della vittima lo scorso 10 gennaio in un’abitazione di Campo Grande, in Brasile. Sul posto, oltre ai soccorsi che non hanno potuto far nulla per il 15enne, sono intervenuti anche gli agenti della polizia brasiliana che hanno avviato le indagini. Dagli accertamenti sarebbe emerso che il giovane si sarebbe introdotto nel congelatore per rinfrescarsi: gli inquirenti, dunque, escluderebbero al momento le piste dell’omicidio e del suicidio.

Giallo in Brasile, dove un ragazzo di soli 15 anni è stato ritrovato senza vita all’interno di un congelatore, posto nel giardino della casa della nonna a Campo Grande, capitale dello Stato brasiliano del Mato Grosso do Sul. Stando a quanto riferisce la testa locale Jornal Midiamax, a ritrovare il corpo senza vita di Jose Eduardo Rosa sarebbe stato suo cugino che, dopo la scomparsa, era andato a controllare la casa della nonna. Purtroppo per il 15enne, ritrovato con indosso solo la biancheria intima, non c’è stato nulla da fare: i paramedici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Dopo il ritrovamento del corpo, sono scattate le indagini delle autorità brasiliane che hanno disposto gli accertamenti sulla salma del ragazzo. Dai riscontri della polizia che l’adolescente possa essersi introdotto in casa della nonna utilizzando una chiave nascosta dalla donna e successivamente sarebbe entrato nell’elettrodomestico per rinfrescarsi. Gli inquirenti, dunque, riporta Jornal Midiamax, avrebbero escluso l’ipotesi che possa essersi trattato di un omicidio o di un suicidio. La polizia ha analizzato anche il computer e lo smartphone del 15enne dai quali non sarebbero emersi elementi che potessero far pensare ad una morte violenta o un gesto estremo. Inoltre, gli agenti avrebbero escluso che all’interno della proprietà vi potessero essere altre persone al momento della morte del ragazzo.

Non è ancora chiara, però, la causa del decesso. Gli investigatori ritengono che Jose possa essere deceduto per via di un’asfissia dopo essere stato colpito da un malore, forse provocato dagli steroidi anabolizzanti che assumeva.