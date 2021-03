Nessuna cantante rap era riuscita in quest’impresa: Cardi B ottiene un riconoscimento straordinario che le permette di entrare nella storia

La nota artista americana Cardi B entra nella storia per essere riuscita a ottenere un riconoscimento davvero importante. Non era mai accaduto prima che una rapper donna conquistasse il disco di diamante, vendendo così più di 10 milioni di unità di un singolo. Il brano in questione è “Bodak Yellow“, rilasciato nel 2017 quando venne pubblicato l’album di debutto di Cardi B, premiato ai Grammy come miglior disco rap. In soli pochi anni la cantante di “I Like It” si è fatta strada sul mercato discografico sbaragliando la concorrenza.

LEGGI ANCHE -> Aiello si sfoga sui social dopo Sanremo: “Per alcuni era già troppo tardi”

La reazione di Cardi B: “Questa canzone mi ha cambiato la vita”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cardi B (@iamcardib)

LEGGI ANCHE -> Maneskin, quando e dove vedere i vincitori di Sanremo in concerto

Riuscire a ottenere un disco di diamante non è cosa da tutti e per Cardi B questo rappresenta un traguardo eccezionale. L’artista, che vanta quasi 90 milioni di followers su Instagram, ha voluto esprimere le sue emozioni postando un vecchio video che la ritrae alle prese con la registrazione in studio del brano. “Un paio di anni fa non sapevo neanche cosa significasse una cosa simile, volevo solo farmi strada e sfondare“, scrive. “Questa canzone ha cambiato la mia vita, grazie a tutti coloro che hanno mostrato supporto per ‘Bodak Yellow” e che lo hanno comprato fino a questo giorno“, aggiunge poi.

In seguito Cardi B racconta come abbia pubblicato la canzone in un periodo particolare della sua vita, durante il quale provava una forte insicurezza. Ma il responso del pubblico la sorprese e le diede la forza di continuare per la sua strada.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cardi B (@iamcardib)

Oggi la rapper vanta milioni di copie vendute e i suoi singoli diventano puntualmente delle hit di successo. Il fatto che tutto partì proprio da “Bodak Yellow” rende questo disco di diamante doppiamente prezioso.