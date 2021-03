Carlotta Dell’Isola è dubbiosa: “Spero di non deludervi” FOTO

Dopo la delusione, Carlotta Dell’Isola è pronta a tutto pur di rimanere a galla e godersi la notorietà che si è conquistata, ce la farà?

Sono giorni duri quelli che sta vivendo Carlotta Dell’Isola, ex concorrente di Temptation Island e del Grande Fratello Vip. La ragazza dopo l’ultimo reality a cui ha partecipato ha dovuto affrontare molte critiche e rispondere con sicurezza a tutto quello che le è stato rivolto. Impulsiva ma allo stesso tempo razionale quando ci vuole, la giovane è pronta a mettersi in gioco e a far capire al pubblico italiano di che pasta sia fatta.

Carlotta Dell’Isola: come risponde ai fan? FOTO

La futura sposa di Nello resta a galla e cerca in tutti i modi di godersi la notorietà che ha conquistato in questi ultimi mesi. Ha un obiettivo ben preciso e non ha nessuna intenzione di farselo scappare anche se molti parlano di un suo ritiro dalla televisione. A questi Carlotta risponde prontamente: “Spero di non deludervi, ma al contrario confermare ancor di più quello che pensate su di me – scrive su Instagram – So che non sarà facile far parte del mondo dello spettacolo, so che non è per tutti, ma con studio, perseveranza e amore, mi auguro di farcela”. I fan credono in lei e ogni giorno aumentano, sono arrivati infatti a più di duecentocinquanta mila. La Dell’Isola è consapevole delle difficoltà da affrontare e delle prove da superare ma non si perde d’animo e fissa la meta.

Intanto si spara un selfie e pubblica la foto sul suo profilo che in un batter d’occhio diventa virale. L’impresa è ardua, ce la farà la ragazza di Anzio, la futura sposa di Nello a conquistare la televisione e il pubblico italiano? Non ci resta che aspettare e vedere come va a finire questa storia appena iniziata.