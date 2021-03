Cashback, popolazione arrabbiata:”Non è possibile una cosa cosi”

Giunge improvvisa la dichiarazione fuorviante riguardo al cashback in Italia. La popolazione, assieme ad alcuni suoi rappresentati, è arrabbiata.

Una notizia che metterebbe a rischio l’equità della società italiana quella emersa nei riguardi del cashback proposto dallo stato ai cittadini per trarre dei benedici dalla crisi dovuta alla pandemia. Secondo quanto annunciato da Giuseppe Menchelli, il presidente del Confartigianato di La Spezia, si tratterebbe di un ingente spreco messo a disposizione di quegli italiani che in realtà hanno la possibilità di spendere, e a svantaggio di coloro che restano nel limbo sospeso della crisi economica e dei mancati ristori realmente necessari.

Cashback, popolazione arrabbiata per l’ingiustizia a scapito degli impossibilitati allo shopping

Le parole del presidente raggiungono repentinamente l’opinione pubblica scuotendola dall’apparente “truffa” camuffata. “Assurdo che in un simile momento d’emergenza si sia deciso di destinare quasi 5 miliardi di soldi pubblici arrivati da Bruxelles”. Ha sottolineato il direttore senza badare alle conseguenze della sua osservazione, ma con il fine di aprire gli occhi ai cittadini.

Sembrerebbe infatti che, al di là del complessivo ammontare di denaro spropositato: “la misura attuata avvantaggia solo chi è un grado di spendere e che vive prevalentemente nelle grandi aree urbane”. Dunque il proposito sancito come bonus rappresenterebbe un inganno. “Un vantaggio per i ricchi praticamente”, ha poi continuato il rappresentante ” ma pagato tuttavia con i soldi di tutti. Lo trovo un modo molto singolare per ottenere l’equità sociale e fronteggiare l’evasione fiscale”.

Nonostante il cospicuo fondo sia stato messo “pubblicamente” a disposizione degli italiani senza precise distinzioni di reddito, già iniziano a comparire i nominativi dei primi “strateghi” che vorrebbero assicurarsi, pur senza avendone il diritto, un bollettino dalla valenza di circa 1650 euro.

Infine non resta in questo momento che confrontarsi con la netta spaccatura scatenata da tali dichiarazioni. Continuano ad esserci opinioni ancora favorevoli al cashback, anche dopo le contrariate riflessioni di Menchelli. Questo bonus se mal gestito significherebbe un inutile spreco, soprattutto nel momento di emergenza che l’Italia si trova ora ad affrontare.