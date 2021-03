Chiara Francini è una “splendida visione”. L’incantevole lato A – FOTO

Scatto davvero mozzafiato per Chiara Francini, la comica e attrice ha postato una foto su Instagram in cui si mostra celestiale in total red. L’occhio però cade inevitabilmente nella scollatura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Francini (@chiarafrancini)

Abbiamo avuto modo di vedere la comica Chiara Francini nel recente spot pubblicitario trasmesso dalla Rai per la promozione delle Liguria proprio durante il recente Festival di Sanremo: in versione venditrice oppure sposa all’altare nello spot diretto da Fausto Brizzi con Maurizio Lastrico, Chiara ha regalato con la sua ironia e parlantina una sceneggiatura spumeggiante e per nulla banale.

Chiara è da poco uscita anche in libreria con il suo ultimo romanzo “Il cielo stellato fa le fusa” edito da Rizzoli, e, anche se a rilento, ha preso il via la promozione in tutta Italia di questo romanzo che è una sorta di rivisitazione del Decamerone di Boccaccio. L’attrice fiorentina ha saputo sfruttare il periodo del primo lockdown per dare alle stampe questa grande pubblicazione che sta ricevendo un ottimo parere dalla critica letteraria nazionale.

Chiara Francini, stupisce di rosso vestita su Instagram, un incanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Francini (@chiarafrancini)

Quindi non solo comica e attrice, Chiara Francini stupisce sotto molti punti di vista, e non da poco, anche grazie alla sua bellezza. Nell’ultima foto postata sulla sua pagina Instagram la vediamo infatti in un primo piano ravvicinato mentre indossa una giacca color papavero acceso con una profonda scollatura a trapezio sul décolleté, trucco vistoso e capelli in piega.

Chiara cattura i suoi fan anche grazie al messaggio che scrive a margine della foto: “Se hanno cercato di farti sentire che sei diverso da loro, allora vai avanti così. Questo è un buon modo per essere te stesso“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Francini (@chiarafrancini)

Forse uno dei commenti più belli che le è stato fatto viene da una fan che scrive: “Ciò che adoro di lei…È l’ironia e quella mente sottile e intellettuale…Unite alla bellezza sono un Mood esplosivo. Vai Claire…Sei tutte le donne che esistono…”