Chiara Nasti il bikini è da censura. Forme sul web mai viste così-FOTO

L’influecer condivide una foto del suo nuovo shooting per i bikini della sua collezione, appare come una dea

La bella influencer napoletana, Chiara Nasti ha condiviso una foto dal suo shooting fotografico per la sua linea di bikini. Indossa un costume a due pezzi color beige che si incrocia sull’addome. Appare come una dea con sandali dorati e alti fino al ginocchio, anche quello che s’incrociano sul polpaccio. Nella didascalia scrive:“Più calda dell’inferno“, frase molto provante. Arriva il commento sotto la foto del suo nuovo flirt, Nicolò Zaniolo che scrive:”Mamma mia..!” con un cuore. Lei risponde “Mamma mia“.

Chiara Nasti a Guess my age con Enrico Papi

L’influencer ha condiviso nelle stories la sua partecipazione a Guess My Age di Enrico Papi. La puntata andrà in onda domani sera per tutti i fan accaniti della Nasti che su Instagram ha ben 1,9 milione di followers. In quest’ultimo periodo la Nasti si divide tra Roma e Napoli e tra shooting e amore. Infatti l’influencer che si è fidanzata da poco con il calciatore giovanissimo della Roma, Nicolò Zaniolo, fa vedere che va spesso a trovarlo a Roma. Condivide anche tante foto di loro due insieme abbracciati e affettuosi. Sembra proprio che la bella influencer che sembrava tutto d’un pezzo, si sia presa una sbandata per il calciatore. Prima di lui stava con un altro altro calciatore straniero, Niklas Dorsch.

I due sono apparsi insieme questa estate per poi lasciarsi intorno a settembre. Poche settimane fa era il compleanno della Nasti e aveva condiviso i fiori ricevuti da Dorsch con scritto Ti amo. Poco dopo è apparsa insieme a Zaniolo, che ha lasciato l’ex fidanzata incinta da sola. Un’amore molto discusso il loro ma che a quanto pare sembrerebbe duraturo. La Nasti ha anche messo nella didascalia del suo profilo, il nome di Zaniolo accompagnato dall’emoticon di due che si baciano. Vuole fare sul serio e lo fa capire a tutti.

La giovane influencer ha seguito le orme della sorella Angela che dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, si è fidanzata con Kevin Bonifazi che gioca nell’udine al momento. Anche loro due hanno attraversato un momento di convivenza ottimo per poi lasciarsi e rimettersi insieme recentemente. Molti hanno detto che Bonifazi avrebbe tradito più volte la Nasti ma di conferme non ce ne sono.