La bella Ruggeri ha condiviso una foto in cui appare in total black con un piatto di fragole davanti a lei, bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia Ruggeri è bellissima in una foto su Instagram che la vede tutta vestita di nero e con le fragole davanti a se. Nei commenti appare la collega Francesca Brambilla, bonas insieme a lei ad Avanti un Altro. Scrive alla collega:”Che bella”. In moltissimi commentano la foto della Ruggeri con cuoricini e complimenti per la sua bellezza. Finalmente è tornata ad Avanti un Altro, per la nuova stagione del noto show di Paolo Bonolis. Certo si ritorna con tante restrizioni in più e meno pubblico in studio, ma almeno sono tornati.

LEGGI ANCHE>>>Cashback, popolazione arrabbiata:”Non è possibile una cosa cosi”

Claudia Ruggeri è carica per la nuova stagione di Avanti un Altro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Disavventura per un bambino di 3 anni: salvato dai carabinieri

La voglia di tornare al lavoro era tanta per tutti, e ora finalmente dopo un’anno di assenza dovuto al coronavirus è tornato Avanti un altro. La Ruggeri è carica e sensuale come sempre per interpretare il suo personaggio nello show, Miss Claudia Ruggeri. Amatissima dal pubblico per la sua simpatia e bellezza. Le sue colleghe sono Francesca Brambilla, Laura Cremaschi e Sara Croce. Tutte bellissime e pronte alla nuova stagione. Anche Bonolis e Laurenti sono contenti e pronti per il loro programma. Tante risate e un gioco stimolante aspetta i telespettatori di canale 5. La Ruggeri ha condiviso una foto molto divertente in cui appare seduta fuori mentre la collega Laura Cremaschi le sistema i capelli.

Fuori dalla finestra spunta però Paolo Bonolis che fa una faccia sorpresa ed esilarante. La Ruggeri scrive con ironia nella didascalia “Quando hai dei vicini impiccioni ahaha Paolo Bonolis, tranquillo che per le 18.45 siamo pronte“. Sicuramente se ne vedono delle belle dietro le quinte del programma. Sembrano un gruppo molto unito e in sintonia. Ogni anno ne succedono di ogni nel programma, e scappa sempre una risata per i vari concorrenti che si presentano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Poi l’alchimia tra Laurenti e Bonolis è unica, i due anche quest’anno hanno deciso di sedersi l’uno vicino all’altro ma divisi dal plexiglass per sicurezza. Molte restrizioni sono state adattate al programma, il pubblico è nettamente dimezzato e i pochi che ci sono indossano mascherine e sono divisi dal plexiglass.