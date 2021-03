Clizia Incorvaia, nel balletto sexy cambia accessorio…una bomba! – VIDEO

Clizia Incorvaia conquista i social pubblicando un video nel quale si concede ad un balletto mostrando giocando con un accessorio

Clizia Incorvaia continua ad accaparrarsi sempre più spazio nel cuore dei fan grazie alla sua presenza sublime nel mondo dei social. L’influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram un video nel quale gioca sulle note di “The Wombats“. Nelle immagini regalate ai suoi tantissimi follower Clizia indossa un affascinante completo rosa composto da uno giacchino e una gonna lunga. A deliziare gli ammiratori è la sua capacità di improvvisare una piccola passerella per sfilare di fronte all’obiettivo. Lo scopo del video è chiaramente quello di mostrare alcune borse che intende pubblicizzare perché è caratterizzato da alcuni stacchi dopo ognuno dei quali a cambiare è soltanto l’accessorio. Clizia passa infatti da un elegante borsetta bianca con tracolla ad una a sacco gialle fino ad arrivare all’ultimo accessorio nero. Ogni cambio d’immagine è impreziosito dal suo balletto fatto di piccoli passetti che non solo riescono ad adattarsi alla musica ma anche allo stile della borsa presentata.

Clizia Incorvaia e la storia d’amore con Paolo Ciavarro

La romantica storia d’amore fra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, come dimostrano i profili social dei due, continua ad andare a gonfie vele ogni giorno di più. Attraverso Instagram infatti l’influencer riesce a commuovere i fan della coppia pubblicando dei teneri bigliettini d’amore che il compagno ama lasciarle. La coppia, nonostante la differenza d’età che li divide, sembra proprio aver trovato quell’equilibrio e la serenità che ognuno ricerca nella vita. Un amore appassionato che però non è stato ancora coronato da una convivenza e il motivo è stato spiegato dalla stessa Incorvaia qualche giorno fa davanti alle telecamere di Verissimo ospite di Silvia Toffanin su Canale 5.

Pur essendo concentrati entrambi sul proprio futuro la coppia sembra infatti voler attendere i giusti tempi nel rispetto di quelli di Nina, la figlia che Clizia ha avuto da Francesco Sarcina. Intanto per festeggiare il 40esimo compleanno della sua compagna Ciavarro ha voluto regalarle uno stupendo anello. Un oggetto importante che, come ha raccontato Paolo, rappresenta il simbolo di una promessa d’amore.