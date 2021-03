Il duo de Le Donatella ha infiammato i social network grazie alla loro trasformazione in abiti da burlesque: sono mozzafiato.

L’energetico ed affiatato duo musicale, composto dalle gemelle modenesi de Le Donatella, stupiscono i loro ammiratori sui social grazie ad una trasformazione mozzafiato. Silvia e Giulia Provvedi devono ad oggi la loro popolarità alla partecipazione del talent show di X Factor, che ha permesso di fare notare il loro talento ad un pubblico sicuramente più vasto. Dal loro esordio nel lontano 2012 la coppia ha poi conquistato anche il podio de L’Isola Dei Famosi, fino a prendere attivamente parte, nel 2019 ed al fianco della bellissima Michelle Hunziker, all’emozionante cast dello show di All Together Now.

Le Donatella, grazie ad un po’ di burlesque e tanta simpatia infiammano il web

Il loro successo adesso fa faville anche sui principali social network, mantenendo però al primo posto l’attenzione sul loro profilo Instagram. Proprio nella mattinata di oggi l’ultima trasformazione del duo, pubblicata soltanto un’ora fa, ha lasciato un piacevole sorriso sulle labbra del loro meritato milione e mezzo di ammiratori.

“Io e mia sorella Quando torneremo in libertà😂👯‍♀️❤️“, è la divertita didascalia di Giulia e Silvia al post che conquista immediatamente un grande indice di visualizzazioni. Nel video le gemelle appaiono inizialmente come in un giorno all’insegna della normalità. Quando all’improvviso, mentre si tengono allegramente per mano, lasciano che lo scenario cambi completamente.

Con lo stupore dei loro spettatori le due ventisettenni, e con l’aiuto di un solo balzo, appaiono come per magia trasformate in due perfette e carismatiche ballerine di burlesque. Luminose, ancheggianti e sfrontate: un carattere da vendere che riesce a trovare la giusta positività anche nella giornata più uggiosa. “Siete fighe! Da paura!! ❤️” è infine il richiamo delle loro fan.