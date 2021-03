A bordo c’erano studenti e alcuni genitori di ritorno da un’escursione. Il bollettino delle vittime è agghiacciante.

Indonésie : au moins 27 morts après la chute d’un car dans un ravin. Des collégiens se trouvent parmi les victimes de cet accident survenu sur une route sinueuse et mal éclairée de l’île de Java https://t.co/NWSIFnDWMB — Le Monde (@lemondefr) March 11, 2021

Un autobus con a bordo studenti e alcuni genitori era di ritorno da un’escursione quando è improvvisamente caduto in un burrone sull’isola di Giava, nel cuore dell’Indonesia, mercoledì sera (10 marzo). Il bilancio delle vittime è drammatico: secondo quanto riportano i dati del Ministero dei Trasporti indonesiano, 27 persone sono morte sul colpo. Stando a quanto riferisce l’agenzia di ricerca e soccorso, il conducente del pullman avrebbe perso il controllo del mezzo poco prima dell’incidente. A seguire i dettagli.

Le vittime dell’incidente

Secondo le dichiarazioni delle autorità locali di questo giovedì (11 marzo), l’autobus stava trasportando 66 passeggeri e stava viaggiando su una strada tortuosa e scarsamente illuminata quando è precipitato in un burrone per 20 metri. I viaggiatori stavano tornando alla città di Subang dopo una gita di pellegrinaggio religioso nella Giava occidentale. Tra le vittime ci sono ragazzi, adulti e lo stesso autista; lo ha riferito il responsabile dei soccorsi Mamang Fatmono all’Agence France Presse (AFP). Con l’aiuto di gru, i soccorritori hanno operato tutta la notte per salvare ed estrarre i 39 sopravvissuti intrappolati nel mezzo.

Lo scorso anno, a fine 2019, un’altra tragedia simile: almeno 35 persone hanno perso la vita: Il pullman che le trasportava era precipitato in un burrone sull’isola di Sumatra. Le tragedie stradali sono molto frequenti nello Stato-arcipelago indonesiano, specialmente a causa del degrado dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture. D’altra parte, i rapporti ufficiali riferiscono che il codice della strada risulta poco rispettato dai conducenti.

Sono aperte le indagini per determinare le cause dell’incidente. Tuttavia, il Ministero dei Trasporti locali ha precisato che il tagliando dell’autobus non era stato aggiornato.