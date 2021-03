Una giornalista della trasmissione di Rai 1 “La vita in diretta” condotta da Alberto Matano ha sorvolato, a bordo di un elicottero, l’Etna cioè il vulcano più grande d’Europa che ormai da più di dieci giorni è in eruzione.

La trasmissione di Rai 1, che va in onda tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 17.05, segue con molta attenzione la grande eruzione del vulcano siciliano: sua maestà l’Etna.

Le immagini dall’elicottero sono spettacolari

Le immagini che la trasmissione di Rai 1 manda in onda sono spettacolari. Si vede la maestosa colata della lava e la cenere e i lapilli che partono dalla bocca del vulcano.

Bisogna ricordare che l’Etna è il vulcano attivo più grande d’Europa e la sua attività è estremamente controllata dagli enti preposti.

Nonostante ciò le famiglie che abitano alle pendici del vulcano sono sempre in allerta. “Siamo abituati – racconta un ragazzo intervistato da una giornalista della trasmissione – ci conviviamo con questa paura ma il piano B è la fuga“.

Circa 750mila persone alle pendici dell’Etna e convivono con il vulcano. Ci sono sentimenti contrastanti per i residenti della zona, un misto di stupore e paura per gli abitanti dei comuni che sono arroccati ai piedi del grande vulcano.

Il problema dei detriti da smaltire e la qualità dell’aria

Oltre alla paura che incute il grande Vulcano negli abitanti dei paesini arroccati sui fianchi della montagna, c’è anche la gestione della terra lavica che in molti casi ostruisce il passaggio delle automobili.

Infatti, i detriti che il vulcano ha scaraventato per le vie dei paesi alle pendici dell’Etna sono un problema da risolvere urgentemente. Più volte sono state mandate in onda le immagini degli abitanti che decidono di non aspettare ma di rimboccarsi le maniche e iniziare a lavorare ripulendo le vie e ripristinando la viabilità.

C’è però un ulteriore problema che il vulcano attivo più grande d’Europa provoca alla popolazione e cioè la qualità dell’aria carica di polveri sottili e i gas che il vulcano sprigiona nell’aria.