Elisabetta Canalis, via il reggiseno e sfilata da dietro. Il VIDEO da infarto

Una sfilata da far mancare i sensi è quella appena pubblicata dall’irresistibile showgirl Elisabetta Canalis: le trasparenze sono da infarto.

Delle condizioni meteorologiche non proprio delle migliori quelle che vertono nella giornata di oggi sulla città di Milano, eppure a far tornare il ben tempo ci pensa la disarmante showgirl nativa di Sassari, Elisabetta Canalis. Una sfilata da togliere il fiato quella appena pubblicata sul suo profilo Instagram, e che raggiunge a soli 20 minuti dalla sua condivisione oltre 150mila visualizzazioni. La celebre ex velina e modella sta dedicando negli ultimi mesi e più assiduamente il suo tempo libero ad allenamenti estenuanti quanto del tutto divertenti.

Elisabetta Canalis, fra trasparenze la sfilata fa tornare il sereno

Un potere da non sottovalutare quello che appartiene alla soubrette naturalizzata statunitense. Immortalato in movimento all’interno del noto studio fotografico professionale, CROSS+STUDIO Milano, sembra che abbia fatto dimenticare ai suoi ammiratori la vastità di nuvole che hanno preso il sopravvento quest’oggi sul capoluogo lombardo.

“Cloudy ⛅️“, così esordisce la meravigliosa Elisabetta nella didascalia al video diventato virale in pochi minuti. Vestendo un outfit dalle più esibite trasparenze, e traendo forse esso stesso ispirazione dal colore del cielo, la showgirl si mostra con lentezza. Un’autentica cura nei movimenti mentre si sporge per osservare cosa accade al di là della grande finestra.

Inutile dire che il vero spettacolo lo ha tenuto lei in serbo per i suoi fan, che non hanno potuto fare a meno di notare il suo fascino disarmante. Mentre il gioco di trasparenze continua, e la colonna sonora non può che essere invece immaginata, risponde in questo modo al post una sua fedele ammiratrice: “Penso che tu sia una delle più belle donne d’Italia. Davvero.” Come darle torno?