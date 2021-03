Elisabetta Gregoraci ha condiviso uno scatto fenomenale su Instagram: la tuta bianca mette in risalto la sua parte migliore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci sa sempre come far impazzire la sua platea di ammiratori: la showgirl condivide ogni giorno scatti strepitosi in cui mette in mostra le sue curve pazzesche e la sua bellezza senza limiti. La nativa di Soverato è stata protagonista indiscussa dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. L’ex di Flavio Briatore è entrata nella casa più spiata d’Italia il quinto giorno e ci è restata per 80 giorni. La showgirl calabrese decise di ritirarsi dopo che Alfonso Signorini annunciò l’estensione dell’edizione per altri mesi.

Elisabetta, anche oggi, ha deliziato la sua platea di followers condividendo uno scatto sbalorditivo. La classe 1980 indossa una tutina di colore bianco estremamente striminzita che mette in risalto il suo fisico. La sua bellezza abbaglia i followers e lascia di stucco anche le tantissime fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elettra Lamborghini: “Sono malata, sono qui repressa” – VIDEO

Elisabetta Gregoraci strepitosa con una tutina bianca: che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Cristina Buccino in posizione yoga, con la sua foto i fan raggiungono il Nirvana

Elisabetta, poco fa, ha condiviso una fotografia meravigliosa. La 40enne indossa una tutina di colore bianco che mette in evidenza il suo fisico da brividi. Le sue forme sono esaltate dall’outfit aderente, mentre il suo sguardo è ipnotico. “All White”, ha scritto nella didascalia riferendosi alla scelta del suo completo.

Il post ha già raccolto 15mila cuoricini in meno di mezz’ora. “Come il tuo cuore, puro”, “La migliore”, “La più bella”, “Amore mio sei la perfezione”, “Assolutamente divina Eli”, “Sei stupenda”, si legge tra gli innumerevoli commenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La Gregoraci, qualche giorno fa, ha messo in rete una fotografia sublime in cui indossava un body spettacolare con gambe favolose totalmente scoperte.