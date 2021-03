L’Eredità, il clamoroso addio del campione: a sorpresa alla Ghigliottina ci va lui

Durante la puntata di oggi de L’Eredità si sono sfidati i sette concorrenti tra cui due nuovi per arrivare al gioco finale e vincere il montepremi del quiz show condotto da Flavio Insinna

Oggi 11 marzo 2021 è andata in onda l’ appuntamento quotidiano con il game show de L’Eredità condotto da Flavio Insinna. Durante il gioco dei “Paroloni” l’archeologo Federico si è distinto nell’indovinare la parola “Urrunco” di difficile interpretazione che vuol dire “spiga”, mentre la ex campionessa Martina non è stata da meno nel capire la definizione di “Notonetta” ovvero “insetto acquatico”. Il campione Yuri è stato costretto ad andare in sfida contro il giovane Andrea (23 anni) per giocarsi la possibilità di andare al Triello. Il campione che ieri ha vinto ben 35 mila euro al gioco della Ghigliottina ha perso clamorosamente contro il giovane concorrente e ha salutato il pubblico di Rai Uno non senza mostrare una pizzico di dispiacere.

L’Eredità: il campione a sorpresa della “Ghigliottina”