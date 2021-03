“L’Eredita” alla ghigliottina il concorrente ammutolisce lo studio

Il nuovo campione de L’Eredità indovina la parola corretta alla ghigliottina ma i fan si concentrano sulla somiglianza con un famoso attore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Eredità (@leredita_fans)

Sempre nuovi colpi di scena a “L’Eredità”, lo show condotto da Flavio Insinna tutte le sere prima di cena su Rai 1. Spesso i campioni in gara si alternano a suon di parole corrette e ghigliottina, adesso è il turno di Yuri, l’attuale nuovo campione che ha vinto la puntata di mercoledì 10 marzo portandosi a casa il montepremi di 35mila euro.

Il concorrente è arrivato fino al temuto gioco finale della “ghigliottina”, il momento più atteso del programma, surclassando la vecchia campionessa Martina, che martedì ha festeggiato anche il suo compleanno. Dopo la vittoria di Yuri però succede qualcosa che fa incuriosire i telespettatori, vediamo cos’è accaduto in diretta.

LEGGI ANCHE -> Isola dei famosi, Elettra Lamborghini molla tutto: il motivo

L’Eredità, il campione Yuri si toglie la mascherina e si scopre che….

LEGGI ANCHE -> Isola dei Famosi 2021, si ritira Carolina Stramare, scopriamo perchè

Il nuovo campione del programma di Insinna è arrivato ieri sera alla ghigliottina con un montepremi di 140mila euro. Al temutissimo gioco però Yuri ha sbagliato due coppie di parole, riuscendo però a mantenere il montepremi a 35mila euro. Riesce a legare correttamente le cinque parole che sono “mondo, mille, coprire, dolci e saluti” mentre quella scelta dal concorrente è “baci“.

Yuri vince la catena alla ghigliottina e si porta a casa il montepremi. Poi però l’impensabile in studio: quando il concorrente si toglie la mascherina e fa il suo ingresso in diretta, un particolare non sfugge certo ai telespettatori più attenti che commentano sui social la sua straordinaria somiglianza con l’attore Alessandro Gassmann.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

infatti “Ma è identico a Gassmann”, “C’è un po’ di Yuri in questo Alessandro Gassmann”. Un sosia dell’attore quindi che nelle prossime serate regalerà quindi ottime performance.