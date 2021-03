Fabrizio Corona sconvolgente: su Instagram FOTO con volto pieno di sangue

Fabrizio Corona ha appena pubblicato una foto su Instagram con il volto pieno di sangue che incute timore: lui chiede giustizia…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

L’imprenditore italiano, Fabrizio Corona ha appena pubblicato una foto su Instagram in cui si mostra ai fan con il volto pieno di sangue. Cosa sarà successo all’ex imprenditore, coinvolto in diversi procedimenti giudiziari?

In seguito all’atto illegale di evasione fiscale, la Corte Suprema di Cassazione aveva inflitto all’ex paparazzo, due anni e sei mesi di carcere. Corona si macchiò dell’illecito amministrativo, evadendo ai fini fiscali una somma pari quasi a 500.000 euro.

Nonostante i tentativi dei suoi legali di discolparlo da qualsiasi inadempienza da questo punto di vista, i giudici erano riusciti a dimostrare la fattibilità dell’illegittimo, dichiarando inammissibile qualsiasi ricorso presentato alla Procura

LEGGI ANCHE —–> Il fondatore di Amazon Jeff Bezos istituisce fondo miliardario per la Terra

Fabrizio Corona, la reazione sui social che scioglie tutti i nodi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

LEGGI ANCHE —–> Cashback, popolazione arrabbiata:”Non è possibile una cosa cosi”



E’ fresca di giornata la notizia riportata dai quotidiani nazionali su Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi e bad boy dello spettacolo italiano ha appena appreso una notizia sconcertante. Fabrizio era stato posto in regime speciale di affidamento terapeutico, nove mesi fa.

Per questo motivo aveva ottenuto la detenzione domiciliare ma pare che gli ultimi interventi un pò troppo esposti in tv e al pubblico, da parte del soggetto interessato, avrebbero fatto ricredere la giustizia sulle decisioni di continuare a scontare la pena in carcere.

A tal proposito, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso ufficialmente di revocare gli arresti domiciliari all’ex imprenditore italiano e farlo ritornare in cella, per scontare il restante anno e nove mesi.

Dopo le parole dell’avvocato di Fabrizio Corona, sulla decisione da parte della giustizia, il bad boy catanese ha esternato sui social una cruda reazione, con tanto di volto e polsi sanguinanti, a dispetto degli avvocati della magistratura.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

“Appena gliel’ho comunicato è andato su tutte le furie” – chiosa l’avvocato difensore, che questa volta non ha alcuna prova per opporsi ad un’incontrastabile decisione