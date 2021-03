Federica Masolin da Sky le sfida tutte: gonna di pelle che ti lascia senza fiato – FOTO

La giornalista sportiva Federica Masolin, conduttrice di Sky Sport, ha pubblicato una foto che la ritrae giunonica mentre cammina per i corridoi degli studi tv

È uno dei volti di Sky più amati del momento ed è la giornalista più conosciuta della Formula 1 per la sua innata bellezza e grande professionalità messa sul campo assieme al collega di sempre Davide Valsecchi. Classe 1985, Federica Masolin ha sempre amato il mondo sportivo, passione trasmessala dal padre fin dalla tenera età.

Dopo il diploma, Federica comincia a lavorare per alcuni giornali locali a Milano cercando da fare la gavetta necessaria per poter poi farsi notare nel mondo dei motori. Manda il suo cv a Sky per uno stage e a soli 20 anni comincia a lavorare nell’azienda seguendo proprio lo sport, in particolare pallavolo, calcio e motori.

Federica Masolin, un maschiaccio con le fattezze di una sirena

La bella giornalista Sky fa a gara con moltissime altre giornaliste sportive italiane, in primis Diletta Leotta e Giorgia Rossi, ma è difficile dire chi tra loro meriti il podio per bravura e bellezza. Federica Masolin è il volto sexy per la Formula 1 eppure lei stessa si è definita “simpatico maschiaccio” in un’intervista rilasciata alla Gazzetta.it nel 2018.

Ai suoi fan su Instagram però non sembra affatto un maschiaccio dopo aver visto l’ultima foto postata in cui sta camminando per i corridoi di Sky in tacchi alti vertiginosi, minigonna di pelle aderente molto corta, e una blusa di chiffon bianca con collo alla coreana e le maniche a palloncino.

Cammina veloce e a gamba spedita nonostante i tacchi, sguardo fiero e posa composta, è un fascio di leganza e sensualità sopraffina, tanto che ottiene in poche ore moltissimi like e commenti entusiasti da parte dei suoi follower.