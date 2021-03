Flavio Briatore: in forma a settantuno anni, il segreto dell’imprenditore

Come fa l’imprenditore Flavio Briatore a mantenersi così in forma a quasi settantuno anni? Ecco il segreto del suo ringiovanimento

Quest’anno spegnerà settantuno candeline, ma Flavio Briatore ha ancora bellezza da vendere. Sempre sul pezzo, l’imprenditore non si lascia scoraggiare dall’avanzare dell’età e si gode la vita tra il lavoro, la famiglia e il tempo libero. A proposito di questo, cosa fa l’uomo per mantenersi così in forma? Di recente ha seguito una dieta dimagrante, molto tosta, che lo ha reso asciutto e pronto a nuove conquiste che a quanto pare sono già arrivate. Si parla di una trentenne di origini russe Valentina Kolesnikova, ma questa è un’altra storia.

Flavio Briatore: qual è il segreto dell’imprenditore?

L’imprenditore piemontese vive la sua vita come se fosse un business, non solo per quanto riguarda il lavoro ma anche per la sua salute e benessere. E’ un peccato che Elisabetta Gregoraci, una delle donne più invidiate d’Italia, se lo sia fatto scappare. Flavio Briatore invece di invecchiare ringiovanisce. Ma qual è il suo segreto? Da quello che possiamo notare sui social, dove l’uomo è molto attivo e seguito, l’imprenditore inizia la sua giornata con una camminata mattutina per attivare fin da subito il metabolismo, poi alterna giorni di sollevamento pesi e giorni di cardio. E come un vero atleta sta attento alla linea seguendo un’alimentazione corretta, sana ed equilibrata. Una delle sue passioni è il pugilato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

“Business is business” è il suo motto, la frase che lo spinge verso gli obiettivi e gli fa raggiungere ottimi risultati. L’imprenditore piemontese si gode la vita e tutto quello che nel corso degli anni si è guadagnato con impegno, determinazione, passione e perché no anche un pizzico di fortuna e astuzia. Chissà se Falco Falco Nathan, il figlio avuto dalla Gregoraci, voglia seguire le orme del padre?