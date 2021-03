Flora Canto: lady Brignano mostra il pancino: una mamma perfetta – FOTO

Flora Canto, la bellissima compagnia di Enrico Brignano, si mostra sui social con il pancino, sorriso esplosivo e una bellezza disarmante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Solo qualche settimana fa, Flora Canto aveva scelto di annunciare la sua seconda gravidanza attraverso il suo profilo Instagram con uno scatto che esprimeva proprio tutta la sua felicità come donna e presto nuovamente madre.

Flora, ex tronista di “Uomini e Donne”, all’epoca si era fatta ritrarre con indosso un bellissimo abito lungo che però lasciava intravedere il micro pancino appena accennato. Un secondo miracolo per la coppia Canto-Brignano che ha già una figlia, Martina, di quattro anni e ora aspetta un bambino tanto voluto e sperato per allargare la famiglia.

Flora Canto “in-canta” in top lingerie: l’annuncio però anche di una bella sorpresa Rai