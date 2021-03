Gf Vip, ex concorrente svela: “Vivo in un perenne stato d’ansia”

Gf Vip, ex concorrente ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in cui ha svelato alcuni interessanti dettagli dopo l’esperienza nella casa.

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è terminata proprio qualche giorno fa: il vincitore è stato Tommaso Zorzi, che ha avuto la meglio su Pierpaolo Pretelli. Lo show è stato molto intenso e nella casa più spiata d’Italia ci sono stati ben 34 concorrenti. Tra questi spicca il nome di Alda D’Eusanio: la giornalista ha partecipato al reality per soli 8 giorni, entrando nel corso della 138esima giornata ed uscendo alla 144esima.

Alda è stata infatti espulsa dal programma per alcune frasi pesanti nei confronti del marito di Laura Pausini. Come se non bastasse, tanti altri personaggi hanno minacciato querele nei confronti della giornalista: le sue affermazioni in diretta televisiva non sono affatto piaciute. La 70enne, in ogni modo, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in cui ha fornito alcune interessanti dichiarazioni.

Gf Vip, le dichiarazioni di Alda D’Eusanio

Alda D’Eusanio, dopo diverse settimane dalla squalifica dal Grande Fratello Vip, ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni al magazine ‘Nuovo’. “Vivo in uno stato d’ansia perenne. La cosa che più mi fa soffrire è che la rete non mi abbia permesso di scusarmi pubblicamente. Non avevo intenzione di offendere nessuno”, ha svelato la 70enne.

La conduttrice ed opinionista ha anche rivelato il pensiero del suo neurologo in merito alla sua entrata nella casa più spiata d’Italia. “Diceva che nelle mie condizioni non avrei retto per più di tre ore perché sarebbe crollata la mia soglia d’attenzione e avrei potuto combinare pasticci. Aveva ragione”.

La giornalista ha scritto anche una profonda nota a Laura Pausini: dopo alcune settimane, il contenuto del messaggio è stato rivelato sui social network.