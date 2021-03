Intervista Meghan e Harry, la Royal Family risponde alle accuse di razzismo

La Royal Family rompe gli indugi e risponde alle terribili accuse di razzismo lanciate da Meghan e Harry nel corso dell’intervista a Oprah Winfrey

L’intervista rilasciata da Meghan e Harry alla più popolare conduttrice americana Oprah Winfrey già dalle sue anticipazioni prometteva di scatenare un vero putiferio. Le polemiche nate l’indomani l’accusa di razzismo da parte di alcuni membri della Casa Reale d’Inghilterra hanno fatto immediatamente il giro del mondo. La coppia, oltre a denunciare il clima ostile vissuto a Buckingham Palace e alla mancata protezione dalla stampa, ha parlato senza mezzi termini di comportamenti razzisti. In particolare pare che un membro della Royal Family avesse espresso le sue preoccupazioni sul colore della pelle del piccolo Archie quand’era ancora nel grembo di sua madre. Una situazione diventata tanto insostenibile per Harry e sua moglie Meghan da spingere quest’ultima addirittura a pensare al suicidio. Sarebbe stata proprio una simile atmosfera a spingere i duchi di Sussex ad allontanarsi dalla corona e a rifugiarsi negli Stati Uniti dove vivono ormai da diverso tempo.

La risposte alle accuse lanciate nell’intervista da Meghan e Harry

Dopo un primo momento di silenzio, durante il quale il contenuto dell’intervista scandalo di Meghan e Harry ha acceso polemiche in ogni parte del mondo, è arrivata la reazione di alcuni membri della famiglia reale. In particolare il principe William, fratello di Harry ed erede al trono d’Inghilterra, nel corso di una visita ad una scuola di Londra ha categoricamente escluso che un appartenente alla corona possa essere razzista. Incalzato dalle domande ha poi aggiunto di non aver ancora parlato con il fratello della questione ma di avere intenzione di farlo presto. L’ennesimo scandalo che ha investito il trono inglese ha costretto anche la Regina Elisabetta ad affidare il suo pensiero ad un comunicato stampa.

Da Buckingham Palace si rende noto che “l’intera famiglia reale è rattristata dall’essere venuta a conoscenza dei drammatici momenti vissuti dai duchi di Sussex“. Nel comunicato si può leggere che “i temi sollevati sono di estrema gravità e saranno presi sul serio e affrontati in privato. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri della famiglia molto amati“.