Isola dei Famosi, sostituzione a sorpresa tra gli opinionisti: chi arriva

Ancora problemi nell’organizzazione dell’Isola dei Famosi che a pochi giorni dalla sua partenza si trova a fare i conti con un problema: Elettra Lamborghini è risultata positiva al Covid. Al suo posto potrebbe arrivare lui

Lunedì prossimo prenderà il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, che ha dovuto fare i conti con numerosi ostacoli. Dopo ritiri anticipati, posticipazioni e le consuete difficoltà organizzative dovute all’emergenza sanitaria, giunge ora un nuovo problema legato a una delle opinioniste. Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini faranno da spalla a questa edizione e in studio affiancheranno la conduttrice studiando e giudicando i concorrenti in gioco. A pochi giorni dall’inizio il colpo di scena: Elettra non potrà partecipare alla prima puntata -e probabilmente non solo alla prima- dopo essere risultata positiva al Covid.

Sostituzione in arrivo: trattative in corso per Tommaso Zorzi?

Elettra Lamborghini sta bene, come dimostra attraverso foto e video postati sul suo profilo Instagram, ma dovrà inevitabilmente restare in quarantena e non potrà essere presente alle prime puntate dell’Isola. Confermata invece la presenza di Iva Zanicchi che però molto probabilmente non resterà da sola. In queste ore Mediaset starebbe cercando di chiudere le trattative per avere temporalmente un personaggio molto richiesto: Tommaso Zorzi.

Al vincitore del Grande Fratello Vip era stato ufficialmente offerto il ruolo di opinionista ma, come dichiarato da lui stesso, avrebbe rifiutato poiché troppo frastornato dal ritorno alla realtà dopo 170 giorni di reclusione all’interno della casa. Il giovane è infatti uscito dal reality poco più di una settimana fa e il suo intento, per il momento, era quello di riprendere i contatti con la realtà in modo graduale. Con sommo dispiacere di Mediaset che lo avrebbe voluto fortemente.

Sembra quindi che i piani alti stiano facendo di tutto per poterlo avere come opinionista almeno per qualche puntata, in attesa che Elettra si riprenda. Per il momento la conferma dal diretto interessato non è ancora arrivata ma un altro dettaglio farebbe pensare a questa possibilità.

Proprio Tommaso in una recente intervista ha dichiarato di aver sentito Elettra al telefono. Che la ragazza abbia cercato di convincere l’amico a prendere il suo posto?