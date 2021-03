Isola dei famosi, Elettra Lamborghini molla tutto: il motivo

A quattro giorni dall’inizio, Elettra Lamborghini si ritira dall’Isola dei famosi? Perché? Ve lo spieghiamo in questo articolo

Tutti non aspettavano altro che vederla alle prese con L’Isola dei famosi, il reality che sta per iniziare e andrà in onda tutti i Lunedì e Giovedì su Canale 5. Elettra Lamborghini, insieme a Iva Zanicchi avrebbero dovuto accompagnare Ilary Blasi in questo nuovo viaggio, lo aveva anche annunciato ufficialmente a Verissimo qualche settimana fa, ma cosa ha fatto cambiare idea alla cantante ereditiera? Ecco la notizia riportata dal portale televisivo Tvblog.it.

Elettra Lamborghini fuori dall’Isola, è definitivo?

Sta per iniziare un altro reality show, ma Elettra Lamborghini non ci sarà. Il motivo è semplice: è risultata positiva al Covid-19. Ma la notizia per il momento non è stata confermata o smentita dalla cantante che non ha rilasciato alcun commento al riguardo. L’unico indizio proviene dalle sue storie Instagram dove ha pubblicato il suo giardino con i cani e lei che gioca con loro. Dunque, ha davvero contratto il virus o sta soltanto in quarantena fiduciaria? Per il momento resta un mistero. Intanto l’abbiamo vista nell’ultimo episodio della Caserma, in onda su Rai2, la puntata era però registrata. La sua presenza all’Isola dei famosi sarebbe potuta essere la svolta del programma. E’ la prima volta che Lei, la sua collega e la conduttrice sono alla prese con il reality. Una cosa è certa: a quattro giorni dall’inizio del programma sono ancora molte le questioni in ballo. Prima il ritiro di Carolina Stramare come concorrente, poi la rinuncia di Amedeo Goria ed infine Elettra Lamborghini positiva.

Adesso il pubblico non si dà pace e si domanda chi prenderà il suo posto almeno nelle prime puntate, tra i più gettonati spunta il nome di Tommaso Zorzi, ma per il momento sembra non ci sia nessuna rivelazione quindi non ci resta che attendere e scoprirlo prossimamente o addirittura in diretta Lunedì.