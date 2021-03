Italia rossa: verso la nuova stretta, il piano di Draghi

Cosa succederà in Italia nelle prossime ore? In bilico la decisione di colorare il Paese di rosso nel weekend, i ministri divisi sulle misure

L‘Italia diventerà rossa nei weekend. E’ questo uno dei temi più accessi di cui stanno discutendo i ministri al Governo e solo venerdì avremo la risposta riguardo alle decisioni prese per il prossimo periodo. Intanto il Premier Draghi spiega che le misure adottate saranno annunciate con anticipo così da evitare ciò che è successo in passato. Quindi teoricamente il nuovo decreto entrerà in vigore la prossima settimana. Inoltre per il momento si esclude un nuovo lockdown generale, saranno i dati degli esperti a confermare o meno le ipotesi sul tavolo, ma quali sono?

Italia Rossa: quali sono le ipotesi?

Le carte in tavola sono tante e contrastanti, visto che i ministri valutano strade diverse per limitare la salita dei contagi. C’è chi, come Roberto Speranza, vorrebbe rafforzare le chiusura immediatamente su tutto il territorio nazionale e non solo nel weekend. “Abbiamo di fronte a noi settimane non semplici ma anche la fiducia di vaccini che finalmente sono disponibili – spiega – stiamo per superare la soglia di 6 milioni di somministrazioni effettuate”. Il ministro della Salute ne parla durante la trasmissione Accordi e Disaccordi sulla Nove. Dall’altra parte c’è chi non vorrebbe penalizzare ulteriormente ristoranti e negozi, neanche nei fine settimana. Una delle novità che si sta valutando è il parametro con cui le regioni entrano in zona rossa. Quelle che superano i 250 contagi ogni 100mila abitanti. Inoltre ci sono buone probabilità che il divieto di spostamento tra Regioni venga prorogato.

Per il momento il Premier Draghi non sembra sbilanciarsi, vuole prima attendere il parere degli esperti e i risultati di analisi di queste due settimane, solo dopo aver studiato la situazione epidemiologica potrà prendere una decisione. Ma per molti l’Italia rossa è sempre più vicina.