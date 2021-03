Jessica Franceschetti, la FOTO che non nasconde nulla: solo il reggiseno e tanto EROS

Jessica Franceschetti ammalia gli utenti con uno scatto che esprime tutta la sua sensualità: il décolleté è in primo piano e non puoi fare a meno di notarlo

L’influencer veneta più apprezzata del momento è riuscita a sfondare grazie ad un’intuizione geniale. Jessica Franceschetti, appassionata di calcio, abbina infatti questa passione a scatti che traboccano di eros e sensualità. Nella maggior parte delle foto che compaiono sul suo profilo Instagram, la modella è seminuda. Le sue curve, che accompagnano impeccabili palleggi da vera “football lover“, come lei stessa si definisce, hanno conquistato gli apprezzamenti dei fan. Proprio nell’ultimo post, Jessica ha pensato bene di dare il meglio di sé: il selfie con il seno in vista ha mandato il web in tilt.

Jessica Franceschetti, il décolleté è in primo piano: visuale da sogno

Il selfie che Jessica Franceschetti si è scattata allo specchio ha scatenato le reazioni dei fan. Bella e sensuale, la modella di Vicenza ha scelto un filtro in bianco e nero per creare un effetto strepitoso agli occhi dei suoi fan. Nella foto, il décolleté dell’influencer balza agli occhi e cattura inevitabilmente l’attenzione.

La Franceschetti, coperta solamente dal reggiseno, ha regalato ai followers una visuale paradisiaca. Scorrendo nel profilo della modella, si scopre in realtà che gli scatti che quest’ultima è avvezza a pubblicare sono sulla stessa lunghezza d’onda. La giovane, che possiede un fisico mozzafiato, non manca di esibirlo sui social, per la gioia di tutti i fan.

La foto ha già raggiunto la soglia dei 13mila likes. Jessica, seguita da oltre 1 milione di utenti, sa decisamente come accaparrarsi i complimenti dei followers, che non tardano a sommergerla di parole lusinghiere.