Juliana Moreira bellissima con le sue nuove forme ridotte. La moglie di Edoardo Stoppa, ex inviato di Striscia la notizia, appare felicissima e soddisfatta della scelta compiuta. Andando in controtendenza rispetto a tutte le donne, soprattutto del mondo dello spettacolo, che scelgono di ingrandire il seno, lei ha deciso di ridurlo.

Una scelta alla quale è arrivata dopo molto tempo e che ha comunicato un po’ di settimane fa tramite Instagram appoggiata dal marito. L’ex conduttrice di Paperissima Sprint, oggi influencer molto seguita, ha condiviso la sua decisione perché “sono sicura – ha detto – che ci saranno tante mamme come me che magari non trovano il coraggio di farlo a causa di un tabù, ma io credo che, se una cosa del tuo corpo non ti piace e ti fa soffrire, va cambiata“.

Lei che si era fatta notare proprio per le sue abbondanze oltre che per la risata contagiosa, ha ammesso che aveva già ridotto il seno ma nonostante questo il suo continuava a crescere. “Questo mi crea problemi, come dolori alla schiena”. Ecco perché da una quinta abbondante, aumentata anche dopo le gravidanze, è passata ad una terza. E nella foto pubblicata la vediamo più che bene.

Juliana Moreira, la buona notte è divina

Juliana Moreira è bella e raggiante nella sua ultima foto pubblicata ieri sera su Instagram. “Buona notte 💤 a e um beijo gigante ❤️😘 #Stoppeiras” scrive a corredo del post. Indossa una maglietta bianca che spicca molto sulla sua bella pelle scura. Capelli corvino, girati dietro le orecchie e sorriso a mille.

I più attenti noteranno che il suo profilo è molto sensuale, ma di certo le forme sono contenute. Non sono quelle di un tempo ma si fanno notare. E dall’aspetto sembra che Juliana è ben soddisfatta della scelta fatta.

Sotto al post i suoi fan la venerano con tante emoticon e messaggi di complimenti. È davvero sublime, forse come poche. Andare a letto con questa immagine è un vero piacere. Tutti ringraziano e la celebrano.