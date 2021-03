Lady Bonolis: il pensiero dal letto di casa. La frase che fa riflettere – FOTO

Lady Bonolis. Sonia Bruganelli li fa imbestialire tutti. Non si placano le polemiche che investono la donna sempre sui soliti argomenti. La risposta

Quasi come a voler sbeffeggiare gli hater che imperversano sul suo profilo Instagram, Sonia Bruganelli ha postato delle suggestive immagini del suo ultimo viaggio a Dubai insieme al figlio Davide Bonolis. La donna, infatti, in passato è stata spesso oggetto d’interesse mediatico per via dei suoi gusti esosi, non alla portata di tutti, sbandierati sul web. C’è o no una linea di confine tra voler semplicemente mostrare qualcosa e ostentare?

In un periodo in cui il mondo intero sta affrontando una crisi sanitaria ed economica senza eguali, lo sfoggio dell’opulenza di Sonia Bruganelli è parso fuori luogo, almeno per alcuni.

Un utente scrive: “Turismo vaccinale a Dubai…aspettare come i comuni mortali no vero?” Non si è fatta attendere la risposta di Lady Bonolis che ha replicato: “Tesoro, io e Davide abbiamo già avuto il covid. Abbiamo anticorpi, non dobbiamo fare il vaccino…”

C’è chi la difende: “Quanti commenti sciocchi! Godetevi Dubai, il sole e il relax. In giro c’è fin troppa violenza verbale e frustrazione”.

Sonia Bruganelli. La frase profonda di Lady Bonolis

L’ultimo post pubblicato da Sonia Bruganelli sul proprio profilo Instagram non ha nulla a che vedere con la sua vacanza a Dubai e le polemiche scatenate da essa. Ha postato, infatti, un suo bellissimo primo piano accompagnato da una frase profonda: “Ho conosciuto dei ‘per sempre’ che sono durati pochi giorni e degli addii che non si sono mai lasciati”.

Classe 1974, è molto attiva sui suoi canali social e ha un seguito florido in costante ascesa. Attualmente sfiora 600mila follower a cui regala una finestra sul suo mondo: gli hobby, il lavoro, i ricordi del passato, gli amici e soprattutto la famiglia.

La Bruganelli ha dato vita a SDL.TV, una tv via web in cui gli spettatori possono avere l’opportunità di vedere il dietro le quinte, clip inedite, casting, prove di programmi celebri condotti dal marito come Avanti un Altro e Ciao Darwin. Ha rivelato di trovarsi a Dubai anche per fare i casting di un nuovo programma serale. Inoltre, lei stessa conduce una trasmissione denominata I Libri di Sonia, in cui intervista personaggi noti del mondo letterario e giornalistico.