Maneskin, Victoria confessa il flirt: “Si sono stata con quell’uomo famoso”

Riflettori tutti puntati sui vincitori del 71esimo Festival di Sanremo: i Maneskin. La band romana composta dai quattro giovanissimi ragazzi poco più che ventenni hanno sbaragliato al televoto la concorrenza, Francesca Michielin e Fedez. Nonostante il sostegno di Chiara Ferragni che ha invitato tutti i suoi follower a votare non sono riusciti ad arrivare alla vittoria.

Il rock dei Maneskin ha conquistato il popolo italiano e il palco dell’Ariston. Un risultato eccezionale che ha messo nero su bianco come i tempi stanno cambiando e come il Festival della canzone italiana non rappresenti solo più il bel canto, quello classico della tradizione, ma si apre al contemporaneo e ai giovani.

E da sabato notte tutti vogliono i Maneskin, tra giornali e televisioni. Se li sono “accaparrati” ovviamente la zia Mara nello spazio di Domenica In dedicato a Sanremo e poi Fabio Fazio a Che tempo che fa. E subito dopo di loro sono arrivate Le Iene che hanno ospitato la band romana ij studio e lanciato la loro classica intervista incrociata registrata prima di Sanremo.

Maneskin, Victoria e l’amore: il collega e le donne

E come sempre Le Iene sono pungenti, si intrufolano negli angoli più intimi dei personaggi. Voi l’avete vista l’intervista ai Maneskin? Tra tante domande anche quella sull’amore. Victoria e Damiano non hanno né confermato e né smentito il tanto chiacchierato flirt tra di loro. “Io e lui insieme? Chissà” ha detto Victoria e Daniano: “Se volete ve lo lascio credere”.

In separata sede hanno parlato anche dei loro amori. Di Victoria e della sua vita privata si è parlato molto. E sul capitolo amore la giovane e bionda bassista dei Maneskin ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ha confessato un flirt con un collega molto famoso, ma ovviamente non ha fatto né nomi e njé cognomi e poi anche qualcosa di più. “Per conquistarmi non servono soldi, non mi importa di cene offerte o degli addominali” ha precisato.

E alla domanda se avesse avuto rapporti con le donne Victoria ha detto sì. Ha confessato le avance e le relazioni. “Ho avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è andata bene” ha detto. Giovane e già con molte esperienze alle spalle.