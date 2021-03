Martina Hamdy: la “meteorina” è superba. Fisico pazzesco, da vedere – VIDEO

Martina Hamdy. La conduttrice del meteo del tg4 incanta i suoi follower su Instragram. L’ultimo video pubblicato è un’esplosione di bellezza e sensualità

Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere meglio la modella Martina Hamdy nel 2018 quando, giovanissima, partecipò al reality Grande Fratello. La voglia di partecipare al programma era dettata dal desiderio di mettersi in gioco e di aprire una porta dello show business nostrano.

A quanto pare ci sta riuscendo ottenendo, pian piano, ottimi risultati E’ infatti il volto del Meteo del Tg4. Il suo sorriso sfavillante allieta anche le notizie di giornate uggiose. Classe 1994, Martina è nata di Sesto San Giovanni (provincia di Milano). La sua meravigliosa pelle ambrata svela le sue origini per metà italiane e metà egiziane (da parte di padre).

Ha tentato un primo approccio nel mondo dello spettacolo partecipando al programma Veline di Antonio Ricci per ottenere un ruolo fisso nel tg satirico Striscia la Notizia. Non è salita sul podio ma, grazie alle sua avvenenza e talento, è stata opinionista nelle trasmissioni Mai dire mondiali con la Gialappa’s band e Tiki Taka.

Martina Hamdy, star del web

Non solo tv, Martina Hamdy è una stella nascente anche del web. La modella sta incrementando il suo pubblico anche sulla piattaforma Instagram dove al momento conta oltre 171mila follower che quotidianamente aspettano i suoi aggiornamenti.

La pagina sul canale social è una finestra aperta sulla sua anima in cui racconta gli hobby, le passioni, il lavoro e i viaggi. Molti sono i post sponsorizzati, segno che la sua carriera da influencer sta prendendo il volo e molti brand prestigiosi la desiderano come testimonial per i loro prodotti di punta.

L’ultima condivisione realizzata sul canale di Martina Hamdy la vede protagonista di un mini video. Dona una ventata di primavera precoce in cui mostra quattro outfit diversi per la nuova stagione che sta precipitosamente arrivando e ci regalerà giornate più assolate e miti. Si spera anche segnate da un clima psicologicamente più sereno.

Martina è strepitosa con qualunque mise proposta, dalla più casual alla più sportiva: jeans larghi, blusa scura, tutina aderente, stivaletti coordinati, maglioncino crop top, camicia a quadri: ce n’è per tutti i gusti. Superba con i suoi meravigliosi ricci definiti, lasciati sciolti e ribelli, e il sorriso fantastico che è il suo marchio di fabbrica.