Matrimonio a prima vista, Clara comunica le nozze alla famiglia. Ecco come ha reagito la mamma

Clara Campagnola ha già colpito ed emozionato i telespettatori a casa. Vediamo come ha reagito però la sua famiglia quando ha comunicato le nozze con uno sconosciuto

La coppia formata da Clara Campagnola e Fabio Peronesco è stata assemblata dagli esperti perché i due giovani viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda e hanno voglia di buttarsi con impegno ed entusiasmo in questa nuova avventura.

Capelli corti di color nero cervino ed un fisico asciutto e magro, Clara ha 29 anni e vive a Castrezzato in provincia di Brescia. Ha interrotto gli studi all’età di 17 anni decidendo di partire per l’estero dove ha lavorato prima come animatrice e poi come receptionist. È rientrata in Italia da poco tempo e, come il marito Fabio, è alla ricerca di una nuova occupazione.

Negli incontri con i tre esperti è stata lei stessa a raccontare che non è mai stata molto fortunata in amore, ha avuto una storia importante durante il suo soggiorno in Messico per cui però ha sofferto molto. Vive con la famiglia, i genitori che nelle prime due puntate abbiamo visto innamoratissimi come il primo giorno in cui si sono conosciuti, una sorella più piccola, il nonno e tantissimi animali.

La reazione della mamma di Clara all’annuncio delle nozze con uno sconosciuto

La ragazza bresciana non ha mai fatto mistero di quanto la sua famiglia sia una parte importantissima della sua vita con cui condivide gioie e problemi personali. Anche il momento dell’annuncio delle nozze con uno sconosciuto in realtà si è rivelato un’occasione di grande gioia e condivisione da parte di tutto il nucleo familiare.

La mamma è stata la sola che ha alzato un po’ i toni e le ha detto: “Ma tu stai fuori come un balcone, ma anche bello grande”, con il nonno che, ridendo, invece ha pensato al portafogli, “Senza sapere neppure quanti soldi ha in banca?”.

Ma l’amarezza è durata pochi secondi e si è subito sciolta in grandi abbracci da parte di tutti. Il papà Maurizio resta seduto sul divano, mani sugli occhi ed un pianto di commozione forte e vibrante, che solo Clara poi smorza con parole rassicuranti e sincere.