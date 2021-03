“Matrimonio a prima vista”, Francesco Muzzi e la sua grande passione stampata sulla pelle

Chi sono Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, la nuova coppia romana protagonista del programma “Matrimonio a prima vista Italia”

Dopo la lunga attesa di oltre un mese e mezzo in cui le puntate di “Matrimonio a prima vista Italia” sono andate in onda solo sulla piattaforma Discovery Plus, finalmente ieri tutti abbiamo invece potuto vedere le tre nuove coppie del programma scelte tra centinaia di candidati che si sono presentati alle selezioni.

Forte del successo della passata edizione, il programma anche ieri sera ha registrato ottimi ascolti, merito però anche dei giovani scelti per l’esperimento sociale, che hanno catturato subito l’attenzione di molti per fisicità e carattere.

Tra questi sicuramente la coppia di romani formata da Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, 34 anni lei e 37 lui. Se lei si è palesata come una ragazza abbastanza snob ma al contempo fragile e desiderosa di trovare la propria felicità, al contrario Francesco ha fatto cadere quasi subito l’aurea di macio che il suo aspetto fisico mascolino aveva fatto credere all’inizio, per rivelarsi invece un “uomo buono e orso” come l’ha definito anche la madre.

Francesco Muzzi, la passione per la Lazio e i tatuaggi

Il 37enne taxista di Roma ha tre grandi passioni, la moto, i tatuaggi che gli coprono gran parte del copro e la Lazio. Quest’ultima è davvero un suo amore fisso, tanto che Muzzi appena conosce la moglie le sussurra: “Dimmi che sei un fan della Lazio senza dirmi che sei un fan della Lazio”.

A primo impatto, Francesco non è piaciuto esteticamente a Martina: ha qualche chilo di troppo e pochi muscoli. Ma i tatuaggi sono anche molto amati dalla ragazza che dopo i primi momenti gelidi si è lasciata andare e ha iniziato a guardare il marito con un’altra luce.

Gli esperti li hanno accoppiati perché “Martina è una donna con tante convinzioni, che ha una visione però catastrofica della vita e che cerca dei punti fermi. Al contrario Francesco, appare molto equilibrato e può darle le sicurezze che lei cerca a fatica”.