Arrestato Napoleon Bonaparte: “Preferisco uccidermi”

Un certo Napoleon Bonaparte (sic) è stato recentemente condannato a quattro anni di prigione per corruzione.

In Indonesia un certo Napoleon Bonaparte (sic) è stato condannato a quattro anni di carcere. La sentenza di mercoledì (10 marzo) ha dichiarato l’ufficiale di polizia colpevole di corruzione per aver accettato tangenti. Si tratta di un grave reato per un ruolo di alto rango come quello dell’ispettore generale di polizia. Durante il processo è emerso che il funzionario, dal nome univocamente storico, avrebbe accettato da un latitante un importo pari a 370mila e 200mila dollari di Singapore (231mila euro e 125mila euro rispettivamente). A seguire i dettagli.

L’esito della sentenza: “preferisco uccidermi”

Accettate le tangenti, il signor Bonaparte avrebbe in seguito revocato “l’avviso rosso”, emesso dell’Interpol per avvetire le autorità locali sulle indagini in corso riguardo Djoko Soegiarto Tjandra, l’indonesiano ricercato per appropriazione indebita di fondi della Banca Bali. La manipolazione dei dati da parti dell’ufficiale di polizia ha consentito al latitante di rimettere piede in Indonesia dopo undici anni di clandestinità e renitenza. Il criminale indonesiano ricercato è stato arrestato con l’accusa di frode in Malesia lo scorso luglio.

L’ispettore generale della polizia ha respinto categoricamente tutte le accuse di corruzione. “Ne ho abbastanza di queste umiliazioni che vanno avanti da luglio dello scorso anno.” – ha dichiarato dopo l’esito della sentenza – “Preferirei morire piuttosto che accettare questa umiliazione per me e la mia famiglia.” Napoleon Bonaparte è stato licenziato dal suo incarico di capo della divisione delle relazioni internazionali della polizia indonesiana e dovrà scontare una pena detentiva pari a quattro anni di carcere, pur mantenendo il grado di “generale”. Tuttavia, l’alto funzionario non si arrende, affermando le sue intenzioni di chiedere ricorso.

Oltre a scontare la pena detentiva, Napoleone Bonaparte dovrà pagare una multa di 100 milioni di rupie.

