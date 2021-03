Nina Moric è lapidaria: “Sai quando è ora di chiudere un capitolo”

Nina Moric è lapidaria e posta tramite Instagram un messaggio che non lascia spazio a dubbi: “E’ ora di chiudere un capitolo”

Dopo i recenti avvenimenti che vedono coinvolto Fabrizio Corona, Nina Moric ha rotto il silenzio e ha condiviso un post alquanto eloquente tramite Instagram. Il re dei paparazzi, dopo la decisione comunicata dal tribunale di Sorveglianza di Milano, avrebbe perso il controllo di sé fino a decidere di tagliarsi i polsi, in segno di protesta. Corona, secondo le decisioni del giudice, deve tornare in carcere.

Nina Moric, ex moglie di Fabrizio e mamma di suo figlio Carlos Maria, ha attraversato periodi di alti e bassi con l’ex paparazzo. Di fronte all’ennesimo gesto dell’uomo, la modella croata sembra tuttavia volerne prendere le distanze. Che la Moric sia stanca delle continue follie di Corona?

Nina Moric è lapidaria: “E’ ora di chiudere un capitolo”

L’ultimo scatto postato da Nina Moric su Instagram non lascia spazio a dubbi. Dopo anni di controversie e riavvicinamenti, la modella appare stanca del comportamento di Fabrizio Corona, suo ex marito. Quest’ultimo, dopo che il tribunale ha disposto il suo ritorno in carcere, si è tagliato le vene in segno di protesta, finendo ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano.

La Moric, nella didascalia della sua ultima foto, ha scritto quanto segue: “La tua anima sa quando è ora di chiudere un capitolo“. Le parole della modella appaiono lapidarie: leggendo fra le righe, la donna non sembra più disposta ad assecondare le follie di Corona, che questa volta ha davvero superato ogni limite.

La decisione del tribunale di Sorveglianza è dovuta alle continue infrazioni compiute dall’ex paparazzo, che si trovava agli arresti domiciliari. Le continue ospitate in tv e le denunce per diffamazione avrebbero portato il giudice a rivedere la sentenza.