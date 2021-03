Nunzia De Girolamo non si ferma più. Dopo il suo esordio in televisione è difficile starle dietro, specie nel ballo, spunta il video su IG

Non avranno vinto Sanremo 2021, ma sicuramente per adesso sono i più ascoltati. Colapesce e Dimartino stanno spopolando con Musica leggerissima, tutti la cantano, nessuno escluso. Tra questi anche Nunzia De Girolamo che addirittura la vorrebbe come la nuova sigla del suo programma Ciao maschio, potrebbe essere questa la svolta della trasmissione? E’ ancora tutto da decidere, ma la giornalista non si perde d’animo e pubblica su Instagram il video di un balletto davvero bollente e divertente.

Nunzia De Girolamo: la giornalista ballerina, VIDEO

Molto attiva sui social, Nunzia De Girolamo ha appena pubblicato un video in cui balla la nuova canzone di Colapesce e Dimartino, Musica leggerissima. Da giornalista a ballerina, si lascia travolgere dal ritmo e si lascia andare a qualche passo insieme al suo amico. In nero, senza trucco e più naturale possibile si mostra al pubblico a casa sua, in un momento di relax. “E’ un ritornello che canto almeno venti volte al giorno” riferisce ai fan, e c’è di più mentre lo fa è anche scalza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Da qualche settimana è alle prese con il suo nuovo programma Ciao maschio, una trasmissione che piano piano sta prendendo via. Sono stati giorni decisivi per la giornalista, visto l’andamento del talk show. Ora sembra che le cose stiano andando nel verso giusto e Nunzia abbia preso la mano da conduttrice televisiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Passa le giornate in redazione per organizzare il lavoro e confrontarsi con gli esperti su cosa sia meglio fare, una cosa è certa: da quando è andata in televisione è cambiata radicalmente. Eleganza e sensualità sono ormai il suo punto di forza.