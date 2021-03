Paola Di Benedetto, se la ride così le passa! Web scatenato per la showgirl

Mora, occhi castani, sorridente e divertente. Segni particolari, bellissima. Paola Di Benedetto incanta il web con la sua voglia di vivere.

Paola Di Benedetto è una bellissima showgirl e modella, nonché influencer italiana. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi concorsi di bellezza, arriva seconda a Miss Vicenza, prende parte a Miss Grand Prix Veneto, vince i titoli di Miss Antenna 3 e di Model Girl. In tv inizia a lavorare come valletta per TvA Vicenza ed altre emittenti locali, nel 2006 si classifica terza al concorso di bellezza Miss Italia.

Raggiunge la notorietà quando vestirà i panni di Madre Natura in Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. Inizia a lavorare come valletta per Colorado e nel 2018 partecipa come concorrente all’Isola dei Famosi, la naufraga attira l’attenzione per la love story nata tra le onde del mare con Francesco Monte. Nel 2019 è una delle opinioniste di Mai dire talk, programma condotto dalla Gialappa’s Band.

Paola Di Benedetto: ” ridi che ti passa”…

Poche ore fa la bellissima modella ha postato una foto su Instagram, lo sguardo luminoso il sorriso gioioso fanno di lei una vera diva. Paola ha comunicato al web:” Qualcuno una volta ha detto: “ridi che ti passa”! E in effetti a me così passa sempre 😛💙”.

La sua espressione dolce ha incantato i suoi follower, che attualmente sono 1.7 milioni.

Dopo aver letto il messaggio di Paola è proprio il caso di dire: Il sorriso è l’arma più potente al mondo.