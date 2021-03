Travolto da un Suv mentre attraversa la strada: disabile perde la vita

Nel pomeriggio di ieri, un uomo disabile di 61 anni è morto dopo essere stato investito da un Suv mentre attraversava la strada a Pesaro.

Un disabile di 61 anni è morto dopo essere stato investito da un Suv mentre attraversava la strada a bordo della sua carrozzina elettrica. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri a Pesaro. L’uomo, affetto da nanismo ed altri gravi patologie, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada via Flaminia quando un Suv lo ha investito. Un impatto che ha fatto sbalzare il 61enne dalla carrozzina facendolo finire sull’asfalto. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso dell’automobilista prima e dei soccorsi giunti sul posto.

Leggi anche —> Dramma sulla provinciale: uomo muore mentre rientra a casa

Pesaro, travolto da un Suv mentre attraversa in carrozzina: morto 61enne disabile

Leggi anche —> Schianto sulla statale: muore uomo di 45 anni

Tragedia a Pesaro nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 marzo. Un disabile sarebbe stato travolto ed ucciso da un Suv in via Flaminia. La vittima è Antonio Cetta, 61enne affetto da nanismo ed altri gravi patologie che lo costringevano ad utilizzare delle bombole d’ossigeno per respirare. Stando a quanto riferisce Il Corriere Adriatico, Cetta stava attraversando la strada quando un Suv Jeep, condotto da un 60enne, lo avrebbe centrato in pieno. Un impatto che avrebbe fatto finire il 61enne sull’asfalto con le bombole d’ossigeno che si sarebbero staccate impedendogli di respirare.

Il conducente del veicolo si sarebbe subito fermato ed avrebbe soccorso la vittima che, purtroppo, è deceduta poco dopo l’incidente. Vani, dunque, i soccorsi dell’automobilista e del personale medico del 118 giunto sul posto dopo la segnalazione.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Pesaro che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Gli agenti, riporta Il Corriere Adriatico, avrebbe aperto, come da prassi, un fascicolo per omicidio colposo ed hanno ascoltato il conducente del veicolo, rimasto sotto choc per quanto accaduto. Dai primi riscontri, pare, che l’automobilista non si sarebbe accorto della carrozzina poiché quest’ultima sarebbe molto bassa mentre la Jeep rialzata. Sia il Suv che la carrozzina sono stati sequestrati dalla Polizia Locale.

GUARDA LE NOTIZIE DEL NOSTRO TG LIVE