Polina Malinovskaya, outfit striminzito: la minigonna è estrema – FOTO

Polina Malinovskaya in una carrellata di pose seducenti in auto, ma la gonna è estrema e rischia di vedersi tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polina Malinovskaya (@polinamalinovskaya)

Polina Malinovskaya è sicuramente una delle modelle più belle del momento; ogni post è un trionfo di like e commenti. Del resto, il suo viso perfetto ed il fisico armonioso la rendono tra le più seguite. Nelle ultime foto postate una manciata di minuti fa, Polina si trova in auto e decide di scattarsi delle foto. Ne ha pubblicate per esattezza tre e sono una più bella dell’altra; si nota subito l’outfit molto striminzito della modella: crop top bianco panna a costine smanicato ai lati a cui ha abbinato la minigonna in denim, eccessivamente corta tanto da trovarsi “costretta” in una delle tre foto a coprirsi per paura che la gonna possa sollevarsi e scoprire le parti intime. Sorridente, bellissima e con lo sguardo ammaliante…in tanti sono pazzi di lei ed i commenti infatti parlano chiaramente: dal sintetico ma ad affetto Così ci ammazzi ad emoji a forma di cuore.

Polina Malinovskaya, la versione nature – senza veli – che ha stregato il web

